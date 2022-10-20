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Yerel Bunu yapan insan olamaz! Malatya’da kediyi fırına atarak öldüren katil hakkında flaş karar!
Yerel

Bunu yapan insan olamaz! Malatya’da kediyi fırına atarak öldüren katil hakkında flaş karar!

Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:50:00 -
Bunu yapan insan olamaz! Malatya’da kediyi fırına atarak öldüren katil hakkında flaş karar!

Hacıabdi Mahallesi’ndeki iş yerini sabah saatlerinde açan O.Ö, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.

Bir hafta önce işe başlayan B.B’nin (18) gece saatlerinde sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gören O.Ö, durumu yetkililere bildirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. “Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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