Bunu yapan Alevi dernekleri neyin peşinde? Erdoğan'ın planladığı ziyareti hedef alıp yürüyüş çağrısı yaptılar...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Ağustos Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli anma etkinliği düzenlenecek.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile çok sayıda vali ve milletvekili katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecek.

Erdoğan'ın programını hedef aldılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ağustos'taki ziyaret programını hedef alan bazı Alevi dernekleri, "Bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergâhı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz." açıklaması yaptı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, yaptıkları ortak çağrıda, provokatif saldırı eylemlerini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da cemevlerimize yönelik saldırılar ile başlayan süreç, boyut değiştirerek devam etmektedir. Dergâhlarımızı, cemevlerimizi tanımayan ve anayasal güvence altına almamakta direnen, Alevilerin taleplerine kulaklarını kapatan, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarını ısrarla sürdüren AKP hükümetinin başında bulunan Cumhurbaşkanı’nın şimdi de Alevilerin Hünkarı Hacı Bektaş Veli Dergâhımızı 13 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret edeceği açıklanmıştır.

Derneklerin açıklamasında, Alevilere "yürüyüş" yapma çağrısında da bulunuldu:

Alevi kurumları olarak, son süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte, bakanlığın gençlik ve Kerbela projelerini de görüşeceğimiz olağanüstü bir toplantı kararı aldık. Bu açıdan bütün Alevi kurumlarımızı, 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 15:00’te Hacı Bektaş’ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 16 Ağustos saat 11:00'de üç koldan ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ şiarıyla yapacağımız yürüyüşümüze tüm canlarımızı bekliyoruz.