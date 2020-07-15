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İSLAM

Bunu sakın yapmayın: Böyle namaz kılan kafir olur!

Youtube'da sohbetlerde bulunan Kerem Önder, abdestsiz namaz kılmanın hükmünü anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:59:00 -

 yeniakit.com.tr 

Abdestsiz namaz kılmanın bir Müslüman'ı dinden çıkaracağını açıklayan Kerem Önder, sohbetinde Peygamber Efendimiz'in konuyla ilgili hadislerinden bahsetti.

Ayrıca Önder, kendisine "Benimle Allah arasına girme" diyenlere ise müthiş bir cevap verdi:

"Hayır, seninle Allah arasına girmiyorum; ben seninle Şeytan'ın arasına giriyorum..."

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