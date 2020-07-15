Bunu sakın yapmayın: Böyle namaz kılan kafir olur!
Youtube'da sohbetlerde bulunan Kerem Önder, abdestsiz namaz kılmanın hükmünü anlattı.
yeniakit.com.tr
Abdestsiz namaz kılmanın bir Müslüman'ı dinden çıkaracağını açıklayan Kerem Önder, sohbetinde Peygamber Efendimiz'in konuyla ilgili hadislerinden bahsetti.
Ayrıca Önder, kendisine "Benimle Allah arasına girme" diyenlere ise müthiş bir cevap verdi:
"Hayır, seninle Allah arasına girmiyorum; ben seninle Şeytan'ın arasına giriyorum..."
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