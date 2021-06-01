  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş Türkiye kararı
Doğal gaz fiyatlarına zam
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
30 adrese eş zamanlı baskın!
Gündem 'Bunu ilk kez açıklıyorum' dedi! Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Sedat Peker iddiası
Gündem

'Bunu ilk kez açıklıyorum' dedi! Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Sedat Peker iddiası

Katıldığı bir televizyon programında suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA’yı MOSSAD’ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker MOSSAD’ın avucunda” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:02:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında ‘Kübra Par ile Açık ve Net’ programının canlı yayın konuğu oldu. Perinçek, “Açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA’yı MOSSAD’ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker MOSSAD’ın avucunda” ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker’e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi.

'Sedat Peker Mossad'ın avucunda'

Sedat Peker’in Balkanlar’dan Dubai’ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, “Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai’de… Yarın Aydınlık’ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu MOSSAD’ın avucunda. Peki Dubai’ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas’tan Dubai… Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay