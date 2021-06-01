'Bunu ilk kez açıklıyorum' dedi! Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Sedat Peker iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında ‘Kübra Par ile Açık ve Net’ programının canlı yayın konuğu oldu. Perinçek, “Açıklamalara baktığınız zaman arkasında CIA’yı MOSSAD’ı görmemek mümkün değil. Sedat Peker MOSSAD’ın avucunda” ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamuoyunda söylendiği gibi bir suç örgütü liderinin yaptığı açıklamalar olmadığını, Peker’e açıklamaların birileri tarafından yaptırıldığını söyledi.

'Sedat Peker Mossad'ın avucunda'

Sedat Peker’in Balkanlar’dan Dubai’ye uzanan kaçış rotasının tesadüf olmadığını belirten Perinçek, “Bakın şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai’de… Yarın Aydınlık’ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir kamuoyu MOSSAD’ın avucunda. Peki Dubai’ye nasıl gitmiş? Balkanlar, ondan sonra Fas, Fas’tan Dubai… Bir suç örgütü liderinin becerebileceği iş değil bunlar. Yaptığı açıklamaların hepsine bakıyoruz, orada hedef hakikaten Türkiye” şeklinde konuştu.