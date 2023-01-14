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Siyaset Bunu hiç beklemiyordu! Adaylıkla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Bunu hiç beklemiyordu! Adaylıkla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı

Denizli'de çeşitli temaslarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, programda "Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa genel başkanları belirleyecek" derken salondan bir genç yüksek sesle bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 17:02:00 - 2023-01-14 17:04:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Denizli'de çeşitli temaslarda bulundu. Partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği çalındı.

Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı.

"Adayı halk belirlesin" tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Kılıçdaroğlu, "Adayı 6'lı masa genel başkanları belirleyecek" derken salondan bir genç bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin" ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Kılıçdaroğlu, "Ona da yanıt vereceğim" diyerek konuşmasını sürdürdü.

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Yorumlar

Türk

6+1hainler sofrası

Yakısir

Senden bir cacık çıkmaz kemal bey sen kendi elinle bindiğini dalı kesiyorsun altılı masa kim be arkadaşım sen körmüsün bunların hepsi baraj altında kalacak partiler yuh sana
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