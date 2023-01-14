Bunu hiç beklemiyordu! Adaylıkla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı
Denizli'de çeşitli temaslarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, programda "Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa genel başkanları belirleyecek" derken salondan bir genç yüksek sesle bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Denizli'de çeşitli temaslarda bulundu. Partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada dünyaca ünlü "The Godfather" filminin müziği çalındı.
Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı.
"Adayı halk belirlesin" tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Kılıçdaroğlu, "Adayı 6'lı masa genel başkanları belirleyecek" derken salondan bir genç bağırarak "Neden 6 lider belirliyor halk belirlesin" ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Kılıçdaroğlu, "Ona da yanıt vereceğim" diyerek konuşmasını sürdürdü.