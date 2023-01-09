Bunu duyan Meral Akşener eşekten düşmüşe dönecek! Baksanıza, o FETÖ'cü hâlâ böyle twit atıyor

15 Temmuz'da Meral Akşener'in köprüyü gören evinde olduklarını söyleyen İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin o geceye dair anlattıklarının, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'in "AK Parti gider, Altılı Masa gelirse FETÖ de geri döner" sözlerini doğruladığını belirten Melih Altınok, "Baksanıza Adem Yavuz Arslan hâlâ '2023'te memlekete dönebilir miyiz' diye twit atıyor. Sizce firari FETÖ'cünün gönlünden geçen siyasi sepette İyi Parti önlerde midir arkalarda mı?" diye sordu.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ geçenlerde "Ak Parti gider Altılı Masa gelirse FETÖ de geri döner" demişti.

Özdağ FETÖ'yle iltisaklı isimlerin yönetimde olduğunu söyleyerek kurucularından olduğu İyi Parti'den istifa etmiş bir siyasetçi. O cenahı çok iyi tanıyor.

Bu son derece ciddi ithamlara şimdiye kadar bir cevap verebilen çıkmadı. Ne var ki İyi partiden Özdağ'ın iddialarını anlamamıza yarayacak nitelikte açıklamalar geliyor.

15 Temmuz'da Akşener'in köprüyü gören evinde oldukları söyleyen İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin o geceye dair anlattıkları örneğin... Noktasına virgülüne ve mantık hatalarına dokunmadan aktarıyorum:

"Bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

Evet, Akşener ve kurmayları o gece FETÖ'cülerin darbeyi başarma ihtimaline karşı pozisyon almışlar.

Demokrasiye ve sivil siyasete karşı bu açık taarruz karşısında yumuşat Allah yumuşatıp Fetullah'ı küstürmemek için kıvranmışlar.

Hani sağlam yatırımcılar birikimlerini birazını TL'ye, birazını dolara, biraz altına, biraz hisseye bölüştürüp sepet yapanlar ya... Meral Hanım da CIA aparatlarının başarma ihtimaline karşı tedbirini almış, siyasi sepet yapmış işte.

Demek ki o ana kadar bile FETÖ'nün ele geçirdiği bir Türkiye'de yaşama şansı bulacağını düşünüyormuş.

E tabii her şey karşılıklı... Ya da kalp kalbe karşı mı demeliyiz.

Baksanıza Adem Yavuz Arslan hala "2023'te memlekete dönebilir miyiz" diye twit atıyor.

Sizce firari FETÖ'cünün gönlünden geçen siyasi sepette İyi Parti önlerde midir arkalarda mı?"