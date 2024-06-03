‘Bunu bir kenara yazın’! Ümit Özat'tan Mourinho iddiası
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'nin Jose Mourniho'yu teknik direktör olarak getirmesi bütün dünyada yankı uyandırırken, sarı-lacivertli ekibin eski kaptanı Ümit Özat'tan çok çarpıcı Jose Mourinho iddiası geldi
Katıldığı youtube kanalında Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında açıklamalarda bulunan Özat, Fenerbahçe'nin namağlup şampiyon olacağını iddia ederken, 'Fenerbahçe'nin önceliği şampiyonluk, Mourihno bu ligde maç kaybetmez' dedi.