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Spor ‘Bunu bir kenara yazın’! Ümit Özat'tan Mourinho iddiası
Spor

‘Bunu bir kenara yazın’! Ümit Özat'tan Mourinho iddiası

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:33:00 - 2024-06-03 16:46:21

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin Jose Mourniho'yu teknik direktör olarak getirmesi bütün dünyada yankı uyandırırken, sarı-lacivertli ekibin eski kaptanı Ümit Özat'tan çok çarpıcı Jose Mourinho iddiası geldi

Katıldığı youtube kanalında Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında açıklamalarda bulunan Özat, Fenerbahçe'nin namağlup şampiyon olacağını iddia ederken, 'Fenerbahçe'nin önceliği şampiyonluk, Mourihno bu ligde maç kaybetmez' dedi.

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