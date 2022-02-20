Bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok... Sen sus Ahmet bey, Sare hanım konuşsun!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’nin kuyruğuna takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başörtüsü yasağı konusundaki tavrını eleştirdi. Türkiye’de başörtüsü yasağını kimlerin kaldırdığını görmek için profesör olmaya gerek olmadığını söyleyen Karahasanoğlu, “Ahmet Davutoğlu, MHP’yi suçlayıp, CHP’yi aklamaya çalışırsa.. “En son konuşacak kişi” diyerek, Bahçeli’nin durumunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan daha kötü olduğunu söylerse.. Kendisine söylenecek tek şey vardır: Allah kimseyi hırsına mağlup etmesin. Egosunun esiri etmesin.. Allah hidayet versin.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Profesör olmaya gerek yok..

Derin okumalar yapmaya, şu kadar kitap yazmaya, hele hele Stratejik Derinlik türünden entel-dantel kavramlar oluşturarak, birkaç dilde kitap bastırmaya hiç gerek yok.

Azıcık olayları takip etme merakınız var ise..

Gözünüzü hırs bürümeden yorum yapmayı becerebilirseniz, egonuzun esiri olmazsanız..

Başörtü yasağı konusunda bu ülkede kimler asli suçlu, kimler tali suçlu, kimler de ölümüne mücadele ederek o yasağı kaldırmıştır, çok net görülüyor..

Değerlendirme çok basit..

Bu ülkede yıllarca sürdürülen başörtü yasağının, siyasi partiler içinde birinci sorumlusu CHP’dir..

Hiç tereddütsüz. Hiç tartışmasız..

İkinci sırada sorumlu siyasi parti, Turgut Özal sonrasındaki Anavatan Partisi’dir..

Üçüncü sırada da, 1999 MHP’sini dolaylı kusurlu gösterebiliriz..

Bu gerçeğe rağmen, eşi de başörtü mağduru olan Ahmet Davutoğlu, sırf bugün savrulduğu başörtü düşmanlarının öncülüğündeki ittifakı masum göstermek için..

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