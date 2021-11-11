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Siyaset Bunu bile fısat bildi... Kılıçdaroğlu'ndan siyasi rant devşirme çabası
Siyaset

Bunu bile fısat bildi... Kılıçdaroğlu'ndan siyasi rant devşirme çabası

Bir süredir atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise genç öğretmenin acı ölümü üzerinden siyaset yapmaya kalkarak "kamuda torpili kökten bitireceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'li Özgür Nas'ın kadrolaşma itirafını bir kez daha gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 18:37:00 - 2021-11-11 18:39:03

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve bir süredir atama bekleyen 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin ölüm haberi büyük üzüntüyle karşılanırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu adeta lağım çukuruna dönüşmüş kirli zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

Genç öğretmenin ölümünü fırsat bilip durumdan siyasi rant devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu her zaman yaptığı gibi yine hükümeti suçladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımı CHP'li Özgür Nas'ın skandal kadrolaşma itirafını bir kez daha gündeme taşıdı.

18 Ekim 2020 tarihinde yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP'li Özgür Nas, İBB'ye alınan personel kotasının Millet İttifakı ortakları arasında paylaştırıldığını itiraf etti.

Her fırsatta "liyakat" ve "şeffaflık" nutukları atan Kılıçdaroğlu'nun "kamuda torpili kökten bitireceğim" demesi "Sen önce CHP'li belediyelerdeki torpili bitir" ve "Sen şu video hakkında bir açıklama yaptın mı Kılıçdaroğlu?" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

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