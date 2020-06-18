Bunu beklemiyordu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a soğuk duş
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Adem Büyük'e 3 maç, Ozan Tufan da 2 maç ceza
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan da 2 maçla cezalandırıldı.