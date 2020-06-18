  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bunu beklemiyordu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a soğuk duş

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:12:00 -
Bunu beklemiyordu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a soğuk duş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Adem Büyük'e 3 maç, Ozan Tufan da 2 maç ceza

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan da 2 maçla cezalandırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı