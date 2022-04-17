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Medya Bunu başörtülü yapsa neler söylenirdi neler! Feministlerin ses çıkarmadığı görüntü
Medya

Bunu başörtülü yapsa neler söylenirdi neler! Feministlerin ses çıkarmadığı görüntü

Şarkıcı Ebru Polat, evlilik dışı ilişki yaşadığı "sevgilisi" Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Söz konusu görüntüye, meşru birlikteliklerde eşlerin birbirine yardım etmesine ve genel olarak aile yapısına karşı çıkan feministlerin ses çıkaramaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 14:13:00 - 2022-04-17 14:20:32
Bunu başörtülü yapsa neler söylenirdi neler! Feministlerin ses çıkarmadığı görüntü

Şarkıcı Ebru Polat, evlilik dışı ilişki yaşadığı birliktelik yaşadığı Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken çekilen görüntüsünü paylaştı. Ahlaksız bir kıyafetle çekilen ve "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notuyla paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.

Söz konusu görüntü halk nezdinde gündem olsa da, başta feministler olmak üzere her konuda görüş bildirenlerin sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Can

bizim diyanet niye fetva vermemis ve her seye hazirol bekleyen savcilar tarafindan niye derhal ahlaksizliktan tutuklanmamislar asil onu irdeleyin akit.
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