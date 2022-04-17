Bunu başörtülü yapsa neler söylenirdi neler! Feministlerin ses çıkarmadığı görüntü

Şarkıcı Ebru Polat, evlilik dışı ilişki yaşadığı birliktelik yaşadığı Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken çekilen görüntüsünü paylaştı. Ahlaksız bir kıyafetle çekilen ve "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notuyla paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi. Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.

Söz konusu görüntü halk nezdinde gündem olsa da, başta feministler olmak üzere her konuda görüş bildirenlerin sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.