Bunu AK Partili belediye yapsaydı… Çöp kamyonunda ‘Mustafa Kemal’ posteri
CHP’li Çorlu Belediyesi, ‘Atatürk’ istismarını abartarak ‘Atatürk anıtının fotoğrafı’nı belediyeye ait çöp kamyonunun üzerine bastı. Çöp kamyonunda ‘Atatürk’ fotoğrafını gören Çorlu halkı, CHP’li belediyeye sert tepki gösterdi. Başkan Ahmet Sarıkurt tepkiler üzerine ‘Atatürk’ fotoğrafını çöp kamyonlarından kaldırmak zorunda kaldı.
CHP'li Çorlu Belediyesi, tepki çeken bir uygulamaya imza attı. İlçede çöp toplayan kamyonun üzerine Atatürk'ün fotoğrafının basılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Çöp kamyonundaki Atatürk fotoğrafı tepkilere yol açtı
Üzerinde Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ibaresi yer alan ve "Daha Temiz Bir Çorlu İçin" sloganı yazılı olan Çorlu Belediyesi çöp kamyonunun üzerine konulan fotoğrafta kullanılan görseller tartışmaları da beraberinde getirdi.
Geri adım attılar
Çöp kamyonu üzerine konulanlar arasında Çorlu Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın fotoğrafının tepki çekmesi üzerine Atatürk fotoğrafı şikayet hattı telefonu ile kapatıldı. Çöp kamyonlarını gören bazı vatandaşlar durumu "saygısızlık" olarak nitelendirirken kimileri "işgüzarlık" yorumunda bulundu.