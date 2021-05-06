Bunların 'yol arkadaşlıkları' bu kadar: Bülent Aydemir istifa etti, Ebru Baki sessizliğe büründü!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile hadsizce alay edilen anlarda Ebru Baki de buna kahkahalarla karşılık vermişti. Ertesi gün MHP'li isimlerden gelen tepkilere cevap ise Bülent Aydemir'den geldi. Yaşananlardan sonra Bülent Aydemir istifa ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hadsizce tiye alınmasına müsaade edip kahkaha atan Ebru Baki ise sessizliğe büründü.

Ne olmuştu?

Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor." ifadelerini kullanarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yeni anayasa çağrısıyla, kendince alay etmişti. Hacıbektaşoğlu'nun bu sözleri sarf etmesinden sonra, Ebru Baki başta olmak stüdyodaki herkes kahkaha atmıştı. MHP'li isimlerden Ebru Baki ile Habertürk Tv'ye tepki yağarken, Bülent Aydemir, program ortağı Baki'ye şu sözlerle sahip çıkmıştı: "Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli."