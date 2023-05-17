Bunların yaptığını gâvur yapmaz! Bu, gazetecilik değil nefret kusmuğu

Kemal Kılıçdaroğlu’na “gâvurlar”ın büyük destek verdiğini, İngiliz The Economist dergisinin "Erdoğan gitmeli" bile dediğini belirten Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, “ ‘Masa’nın mucidi ABD Başkanı Joe Biden ve destekçisi Avrupa'yı Reis sevdalıları iyi tokatladı” dedi.

Ramoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

“ “Masa"nın mucidi ABD Başkanı Joe Biden ve destekçisi Avrupa'yı Reis sevdalıları iyi tokatladı.

28 Mayıs'ta da milletten Osmanlı şamarını yiyecekler. Hırsından deliye dönen Kılıçdaroğlu, "Alo ben Kemal, gelemiyorum" diyerek bu kez camları indirecek!

PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmak başına bela oldu.

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CHP tabanı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"Fırıldaklık" bunlardaydı, "kumpas", "yalan", "ABD'ye köpeklik yapmak" da bunlara eklenince sonuç kaçınılmaz oldu.

Kemal'in yalanlarına halk inanmadı!

Bay Kemal'e gâvurlar büyük destek verdi.

İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" derken Cumhuriyet ve Sözcü gibi yayın organları "Erdoğan'ın kaybetmesi" için bayağı çalıştı.

Yapılan gazetecilik değil nefret kusmuğuydu.

Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ isimli sabıkalı itlerin pehlivan tefrikası gibi iftiralarına Ruşen Çakır, Fatih Portakal, Merdan Yanardağ, Can Ataklı gibi Erdoğan düşmanları bire bin kattı.

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurdular.

Kandil'in PKK'lı baronları sürekli destek çağrısı yaptı.

Bay Kemal de boş durmadı, PKK'ya özerklik ve af sözü verdi.

Ne yaptılarsa Erdoğan'ın balkon konuşmasına mâni olamadılar. Çıldırıyorlar. Hatta kuduruyiler...

Kılıçdaroğlu masaları yumruklayıp "Burdayım be burdayım" diyerek delirme emareleri gösterdi.

ABD, İngiliz ve Alaman gâvurları da kuduriyi... (…)”