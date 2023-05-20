Bunların şirazesi iyice kaydı! KHK’lı FETÖ’cülerin umudu Babacan'dan iftira

14 Mayıs’tan önce başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine çiçekler dağıtan hatta KHK’larla atılan herkesin görevine iade edecekleri sözünü verenler şimdi tornistan yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV 5’te gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve iletişim ekibini “28 Şubatçıların ve FETÖ’cülerin tekniklerini uygulamakla” suçlayan Babacan, “Bu seçimde yalan siyaseti yaptılar. Yalanlarını yüzlerine çarpmak zorundayız” diye konuştu. Babacan, ekonomiyle ilgili “Erdoğan kazanırsa bizi bir dehşet bekliyor” açıklamasında bulundu.

Babacan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bizim; FETÖ olsun, PKK olsun, terör örgütlerine karşı net bir tutumumuz var. Altı partinin, Sayın Kılıçdaroğlu’nun net bir tutumu var. Geçit vermeyiz. Benim söylediklerimin bütünlüğü var. İçerisinden tek bir cümleyi, tek bir kelimeyi seçiyorlar; söylemediğim şeyleri sanki söylemişim gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ellerindeki propaganda makinesini acımasızca itibar suikastında kullanıyorlar. Yalan söylüyorlar, çamur ve iftira atıyorlar. Bu teknikler eskiden FETÖ’nün, 28 Şubatçıların teknikleriydi. 28 Şubatçıların, FETÖ’cülerin uyguladığı teknikleri şu anda Sayın Erdoğan ve iletişim ekibi uyguluyor.”

‘Yalanlarını yüzlerine çarpmak zorundayız’

“Bu seçimde yalan siyaseti yaptılar. Yalanlarını yüzlerine çarpmak zorundayız. Böyle bir şey olmaz. Yıllarca vatandaşın güvenini kazan, sonra o güveni kullanarak koskoca LED ekranda montaj bir videoyu göster. Bizim inancımızda böyle bir şey var mı? Yalan siyasetlerini ortaya koyacağız. Sayın Erdoğan, vatandaş karşısında biriktirdiği güveni şimdi hoyratça harcıyor. Güvenden, itibardan yiyor. Bunun sonu kötü olacak, belli.”