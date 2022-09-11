Bunların PKK'dan ne farkı var! CHP'den skandal bölücülük: İzmir, Türkiye'den ayrılsın

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları büyük tepki çekti. Yunan yerine Osmanlı'ya saldıran Mason CHP'li Tunç Soyer, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Mason CHP'li Tunç Soyer'in sözleri büyük tepki çekerken CHP'de başta çaycılıktan yükselerek milyoner olan Gürsel Tekin olmak üzere Soyer'e destek gelmişti.

Mason CHP'li Tunç Soyer'in skandal sözleri sonrası CHP'ye tepkiler sürerken 2016'da yapılan bir açıklama yeniden gündem oldu. CHP'de dönemin İzmir Milletvekili olan Ali Yiğit, İzmirlilerin gerekirse Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya girmeye hazır olduğunu söylemişti. Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda açıklamalar yapan Yiğit, İzmirlilerin gerekirse ayrılmaya hazır olduğunu savunarak şunları söylemişti:

"57 yıl bu kapıda bekledik. AB'ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık yüzlerce. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır"

Yiğit'in sözleri sosyal medyada yeniden gündem olurken büyük tepkiler geldi.