Bunların ittifakı bu kadar olur! Pervin Buldan TİP'i topa tuttu: Güvenmeyin

HDP'li Buldan, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın başımızın üstünde yeri var ancak Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar" dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda Bahar Şenliği düzenledi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bazı kafa karışıklarını yaratanlar var" diyerek TİP'i işaret etti.

Buldan "TİP'e güvenmeyin" mesajı verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İttifaklar adına seçimlere giriyoruz. Bizim de bir ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Başımız gözümüz üstünde yeri var. Ancak Yeşil ve Sol parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır. Başka partiler size bir farkımız yok. Bize de verirsiniz kazanırız diyenlere sakın aldanmayın. Güvenmeyin. Tek adresiniz var. Yeşil Sol’dur. Başka adresimiz yok.