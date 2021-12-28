‘Bunların geleneğinde var’ diyen Emin Pazarcı bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu’nun facia listesi İyi Partili vekilden

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın Millet Haber TV’de yayınlanan Sinan Burhan’la Gündem programının ilk konuğu Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı oldu.

Emin Pazarcı İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen Teftişi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı nasıl yönettiğinin ortada olduğunu belirten Emin Pazarcı, “Bugün nasıl İstanbul’da otobüsler ite kaka gidiyorsa o dönemde hastanelerde hastalar da ite kaka gidiyordu.” dedi.

Emin Pazarcı sözlerine şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı yönettiği dönemde bir liste geldi önüme. Listeyi getiren de bugün İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’tu. Liste bir facia. Teftiş Kurulu raporlarına ulaştık biz. O listede ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı isimlerin SSK’ya alındığını gördük, bunlar terör bağlantılı isimler. Bugünkü gibi değil o dönemde ceza almış, cezası kesinleşmiş isimler. Ben bunların isimlerini yazdım Akşam Gazetesinde. Ertesi gün gazetenin önünde pankartlarla biz terörist değiliz diye bağırmaya başladılar. Gazeteyi basıp içeri girmeye çalıştılar. Bir bildiri getirdiler bildiriyi bile okumadılar yüzüme çarpıp kaçtılar. İşte bunu yaptı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu SSK’nın başına gelir gelmez Bilgi İşlem Dairesi’nin başına daha önce SSK’da aynı görevin başında bulunan ve SSK’yı zarara uğratmaktan hakkında savcılıkta suç duyurusu yapılan ve yargılanan onun üzerine de SSK’da alacak davası açtığı bir kişiydi. Ne yaptı biliyor musunuz? Türkiye’nin en büyük ihalesini ona verdi.”