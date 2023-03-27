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Medya Bunların aklı işte bu kadar! Armağan Çağlayan'dan Kız Kulesi paylaşımı
Medya

Bunların aklı işte bu kadar! Armağan Çağlayan'dan Kız Kulesi paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:55:00 -
Bunların aklı işte bu kadar! Armağan Çağlayan'dan Kız Kulesi paylaşımı

Restorasyonu devam eden Kız Kulesiʼnin Minecraft ile hazırlanmış kurgu videosunu gerçek zanneden Armağan Çağlayan akıl seviyesini ortaya koyan bir mesaj paylaştı.

 Yeniakit.com.tr 

Restorasyonu devam eden Kız Kulesiʼnin Minecraft ile hazırlanmış kurgu videosuna muhalifler balıklama atladı.

Videoyu gerçek zanneden Armağan Çağlayan da akıl seviyesini ortaya koyan bir mesaj paylaştı.

Bunların aklı işte bu kadar!

Kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Armağan Çağlayan, "İshak Paşa Sarayı'nın üzerinin pimapenle kapatıldığını gördü bu gözler. Bu restorasyon da en az İshak Paşa kadar kötü." dedi.


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