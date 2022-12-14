Bunları yapın! Kaskoya daha az para ödeyin

Artan fiyatlarla birlikte otomobil kasko sigortaları da el yakmaya başladı. Tarihi bitip de kasko poliçelerini yenilemek için fiyat alan sürücüler, eski poliçe fiyatlarıyla kıyasla yüzde 220-300 arasında daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. Geçtiğimiz yıl ortalama 5-6 bin TL bedelle yapılan kasko poliçelerinde talep edilen fiyatlar, 12-16 bin TL seviyelerine kadar yükseliyor. Hatta aynı araç için sigorta şirketlerinin verdiği kasko sigortası teklifleri arasında bile 10 kata yükselen fiyat farklılıkları olabiliyor. Kasko poliçeleri genel olarak kapsadıkları teminatları göre dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak sınıflandırılıyor. En uygun fiyatlı kasko yaptırmanın yolu da iyi bir araştırma, çok sayıda şirketten teklif alma ve gerek duyulmayan teminatları çıkartmadan geçiyor. Piyasa değeri ortalama 500 bin TL olan bir binek otomobil için geniş kapsamlı kasko için istenen yaklaşık 9-10 bin TL'lik poliçe bedeli, dar kapsamlı, teminatları azaltılmış poliçede 4.500-5 bin TL'ye kadar inebiliyor.

MESLEK İNDİRİMLERİNE DİKKAT EDİN

*Kasko yaptırırken olabildiğince farklı şirketlerden teklif alın.

* Hasarsızlık indiriminizin ne olduğunu mutlaka öğrenin.

*Yetkili servis yerine sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu yerlerde onarımı tercih edin, onarımda geçen süreler için ikame araç istemezseniz fiyatlar yüzde 20-25 oranında düşecektir.

*Neredeyse her sigorta şirketinin sunduğu dar kapsamlı kasko sigortası seçenekleri bulunuyor. Bunları inceleyip fiyatı ve riskleri değerlendirin.

*Kapalı garaj, tek sürücü, yılda az kilometre gibi seçenekleri inceleyip, bunlar için alınan indirimleri araştırın. Gereksiz gördüğünüz teminatların çıkarılmasını talep edin.

*Sadece aracın çalınması ve pert durumlarına karşı yapılan dar kapsamlı sigortaların fiyatlarını öğrenin. Sadece pert için teminat alıp, birçok onarımın devre dışı bırakıldığı sigortalarda fiyat yüzde 65-70 oranında düşecektir.

*Karşı tarafa verilen zararı karşılayan ihtiyari mali mesuliyet teminatı tutarını sigorta şirketinize sorun. Teminatı 500 bin 1 milyon lira ile sınırlandırırsanız fiyat yaklaşık yüzde 10 azalacaktır.

*Sigorta şirketleri öğretmen, asker, doktor gibi bazı meslek gruplarına yüzde 20'lere varan oranda indirim uyguluyor. Mesleğinizi bildirip indirip olup olmadığını öğrenin.