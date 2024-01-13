Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor
Teröristlerin Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu üste çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit edilmesini CHP-DEM Parti ittifakının yok edilmesine bağlayan emekli amiral Türker Ertürk, büyük bir skandala imza attı.
Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Alçak saldırı sonrası TSK anında karşılık vererek 45 teröristi etkisiz hale getirdi.
Türker Ertürk: Saldırının hedefi CHP-DEM ittifakı
Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Emekli Amiral Türker Ertürk saldırı sonrası skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklamalarından ABD ve İsrail'in memnun olmadığını söyleyen Ertürk, bu saldırılar ile Türkiye'ye mesaj verildiğini belirterek saldırıları 31 Mart yerel seçimlerine bağladı. Ertürk,
PKK'lı teröristlerin saldırısı ile CHP-DEM Parti ittifakının hedef alındığını söyleyerek "seçim var biliyorsunuz Bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM'le yapılan ittifakını da bir şekilde ne yapmaya çalışıyor yok etmeye çalışıyor. Yani Amerika her koldan mesaj vermeye çalışıyor." dedi.
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