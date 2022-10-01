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Yerel Bunları insanlara yedireceklerdi! Tam 1 ton
Yerel

Bunları insanlara yedireceklerdi! Tam 1 ton

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ekipler, 1 ton kaçak et ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:52:00 -
Bunları insanlara yedireceklerdi! Tam 1 ton

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında bir kasapta kaçak kesim yapılan etlere rastlandı.

Ekipler, kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen et ve sakatata el koydu.

Araca yüklenen 1 ton et, çöp merkezinde imha edildi.

Gerekli cezai işlemlerin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

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