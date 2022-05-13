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Gündem Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Yaptıklarından utanmadılar bir de gazeteciyi tehdit ettiler
Gündem

Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Yaptıklarından utanmadılar bir de gazeteciyi tehdit ettiler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kalaşnikofla kaçtıkları tespit edilip, polisin sıkı takibiyle yakalanan 2 şüpheli, sağlık kontrolü için adli tıp birimine gönderildi. Bu sırada gazetecinin "Neden silah taşıyordunuz?" sorusuna şüpheliler, "Seni vurmak için" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 12:16:00 -
Bunlardan ne vatana ne millete hayır gelir! Yaptıklarından utanmadılar bir de gazeteciyi tehdit ettiler

Olay, 11 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, yoğun silah seslerini duyunca harekete geçti. Ekipler, ara sokakta motosikletle giden ve birinin ellerinde kalaşnikof tüfeği olan 2 kişiyi fark edince 'Dur' ihtarında bulundu.

Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için sıkı takibe başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet de devrildi. Bu kez yaya olarak kaçışını sürdüren 2 kişi, polisin takibi ile yakalanıp gözaltına alındı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfek, 2 boş şarjör ile kutu içinde 100 dolu fişek ele geçirildi. El koyulan silah ile mühimmat inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Trafikten menedildiği tespit edilen plakasız motosiklet de yediemin otoparkına çekildi.

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