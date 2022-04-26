Bunlardaki dansözlüğe hayret edeceksiniz! "Hükümet doları düşürecek" deyip AK Parti'yi suçladı

Kendisini ekonomist olarak pazarlayan Avrasya Yatırım Kurucusu ve Yeniçağ Gazetesi Yazarı Evren Devrim Zelyut, bu kez “Dolar düşecek” deyip ağızları açık bırakan ifadeler kullandı.

Avrasya Yatırım’ın YouTube kanalından bir video yayınlayan Zelyut, AK Parti hükümetinin dolar ve enflasyonu düşürme planının devrede olduğunu belirterek, iktidara yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı.

Zelyut, şirketlerin tek tek kapandığını ileri sürerek, AK Parti’nin tüm şirketleri kapatmayı ve böylece doları ve enflasyonu düşürmek istediğini iddia etti.

“Dolar 22 TL olacak” iddiası

Zelyut dolar hakkındaki akılalmaz açıklamalarıyla tanınıyor. Daha önce doların 18 liraya yükseleceğini ileri süren Zelyut, iddiaları gerçekleşmeyince gündemden silinmemek için iddiasını artırmış ve bu kez, “Dolar 22 TL olacak” demişti.

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