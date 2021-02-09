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Gündem Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar
Gündem

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, polise saldıran, rektörü rehin almaya kalkan öğrenci görünümlü vandalları savundu. Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:53:00 -

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine sokakları karıştırmaya çalışan vandallara kol kanat gerdi.

Kılıçdaroğlu, 4 Şubat'ta Boğaziçi eylemleriyle ilgili yaptığı "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" söylemini tekrarladı.

"Gayet barışçıl bir gösteri yapıyorlar"

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantısı bulunanların katıldığı, polis araçlarının taşlanıp tekmelendiği Boğaziçi bahaneli eylemler için "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?" dedi.

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