Bunlar varken düşmana ne gerek var! KKTC muhalefeti CHP izinde

Yeni Akit/Ankara

Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, “Sonuç ne olursa olsun tarihi açıdan milat yaşadığımızı düşünüyorum ilk defa Cenevre'de Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil eden bir makam yok” ifadelerini kullanarak, iradenin Türkiye’ye emanet edilmiş bir makam olduğunu savundu. Oysa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneriyi BM Genel Sekreteri Guterres’e sunmuştu. CTP’nin olana ‘yok’, olmanaya ‘var’ demesi, ‘CHP gibi muhalefet’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

“İradesini TC Dışişlerine teslim edilmiş"



Türkiye-KKTC ilişkilerinin iyi olmasını hazmedemeyen Milletvekili Doğuş Derya, Cenevre’de bugün müzakere sürecinin başlayıp başlayamayacağına yönelik çalışma yapıldığını söyleyerek, “İlk defa Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını, iradesinin temsil eden bir makam yok. Kıbrıslı Türklerin iradesini TC Dışişlerine teslim etmiş bir makam var” iddiasında bulundu.