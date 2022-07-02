Bunlar utanmaz, bunlar arlanmaz, bunlar namussuz

Rauf Tamer, Türkiye'ye kazık atmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'yı yerin dibine soktu. Bir devlete yapılabilecek en büyük hakaretler yapılmasına rağmen, her iki ülkenin de utanmazlıkta sınır tanımadığına işaret eden Tamer, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ne hazindir, acaba sözlerini tutacaklar mı diye bir şüphe var.

İsveç ve Finlandiya için, bundan daha aşağılayıcı bir durum olabilir mi?

*

Sırf söz değil, imza da vermişler.

- Acaba imzalarının arkasında duracaklar mı?

Nasıl bir laf bu?

Bir devlete yapılabilecek en büyük hakaret.

*

Hayrettir.

Bundan ne İsveç rahatsız oluyor ne de Finlandiya.

İkisi de hakarete katlanıyor...

İkisi de tam bir Avrupalı gibi davranıyor, bravo...

Ne olsa muasır medeniyetin temsilcileridirler... Büyük olgunluk gösteriyorlar... Ortaçağ’da olsaydı, böyle laflar savaş sebebiydi.

*

Hem de o kadar şahit var.

Madrid’e kaç NATO ülkesi gelmişse, o kadar şahit.

Gerçi bozacının şahidi şıracıdır ama acaba şıracının sicili nasıldır?

- Daha beter.

*

Bu şıracıların ne şahit olma yeterliliği var ne de kefil olma vasfı.

İçlerinde “en dürüstü, en namuslusu Yunanistan” diyeyim de artık gerisini siz anlayın.

Pardon.

Yunanistan ikincidir.

Birinci Fransa."