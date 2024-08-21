Bunlar siyasi parti maskeli terörist! Sizde hiç utanma yok mu be

Erkan Tan, TBMM’deki terörle bağlantılı siyasi partilerin varlığını eleştirdi. Tan, teröristlerin siyasetteki uzantılarının devlet imkanlarından yararlandığını vurguladı. HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Takvim gazetesi yazarı Tan, Anayasa Mahkemesi’ni de yerden yere vurdu. "Bu mesele kökünden çözülmeli" diyerek hükümete çağrıda bulunan Tan, şunları kaydetti:

"TBMM'de yaşanan olayların ardından sorunun temeli yeniden gündemde...

DAĞDAKİ teröristi yok etmek için kan dökerken, teröristlerin meclisteki ya da belediyedeki arkadaşlarına maaş ve devlet makamı vermeye devam ediyoruz...! Olayın demokrasi ile, seçimle alakası yok. Aklı başında hiçbir devlet; teröristlerin adamlarından, arkadaşlarından ve sevenlerinden oluşan siyasi parti maskeli bir insan topluluğuna, meşru bir siyasi parti imiş gibi muamele yapmaz/yapamaz...

HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021 tarihinde kabul edilmişti.

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İddianamenin kabulü tarihinden sonra Ağustos 2024'e geldik...!

Bu sırada; hazine yardımı yerine ulaştı.

Üstüne yenisi de alındı.

HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girdi ve şu anda DEM olarak mecliste yer alıyor. Yetmedi yerel seçimlere de girdiler.

Anayasa Mahkemesi, sorunları çözmek yerine kendisi bizatihi sorun olmuştur.

Bu mesele kökünden çözülmek zorundadır.

Kürt kökenli vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu HDP/DEM adlı yapıdan nefret etmektedirler. HDP/DEM, Kürtlerin değil, terör örgütünün ve sahipleri ABD/İSRAİL devletlerinin temsilcisidir..."