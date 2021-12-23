Bunlar sinsiliklerini nasıl böyle örtmüşler?

Hüseyin Gülerce, döviz kurundaki ani ve hızlı düşüşün, muhalefetin karakter meselesini bir defa daha hatırlattığını belirterek "Ülkemiz ve milletimiz için yapılan en güzel işler, hizmetler, atılımlar; bu karakterleri hiç etkilemiyor" dedi. Gülerce, Star gazetesindeki köşesinde, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da isim vermeden eleştirerek, "Kendilerini bugüne kadar nasıl böylesine gizlemiş, sinsiliği böylesine nasıl örtmüşler?" diye sordu. İşte o yazı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerle döviz kurundaki ani ve hızlı düşüş, muhalefetin karakter meselesini bir daha hatırlattı.

Siyasette, medyada, sanat ve iş dünyasında, üniversitelerde farklı bir insan karakteri oluştu.

Ülkemiz ve milletimiz için yapılan en güzel işler, hizmetler, atılımlar; bu karakteri hiç etkilemiyor.

Erdoğan düşmanlığına kilitlenmiş bu karakter, kin ve nefret dolu. İçlerinde bir dönem AK Parti'de koşturmuş, Erdoğan'a çok yakın olmuş siyaset ve kalem erbabı da var. Ve bunlar nankörlüklerini, vefasızlıklarını öylesine kirli ve şedit bir üslupla sürdürüyorlar ki... Şaşırıyorsunuz; kendilerini bugüne kadar nasıl böylesine gizlemiş, sinsiliği böylesine nasıl örtmüşler?

Demokrasinin muhalefet anlayışında eleştiri var, alternatif sunma var ama düşmanlık, kin, nefret, aşağılama, hakaret yok...

Zillet İttifakında toplananlarda ise bu çirkinliklerin hepsi var.

Erdoğan ve Cumhur İttifakı düşmanlığı var...

Hakaret var, yalanlar ile kara çalmak var...

İnsan olana yakışmayan bir karakter zaafı var...

En önemlisi de kin, nefret ve düşmanlık, bunları öylesine esir almış ki, milletin sevindiğine sevinemiyor üzülüyorlar... Milletin üzüldüğüne de seviniyorlar...

Millete değil, Batı merkezlerine yaslanıyorlar.

Milletten değil, bir kaos ortamından, demokrasi dışı yollardan medet umuyorlar.

Bu tespitimiz teorik değil.

Bakınız dolar aniden düştü. Milletimiz buna sevindi. Bir rahatlık ve umut atmosferi oluştu.

Muhalefet bloğundakilerin alayı, siyasetçisi, yazarı, ekran gülleri, akademisyeni hemen estekti köstekti, böyle tedbir mi olur, örtülü faizden başka bir şey değil korosu oluşturdular.

Dolar düştüğünde, TV ekranında birilerinin yüzünün nasıl düştüğünü görmüşsünüzdür...

Yahu bir de milletle beraber olun... Sevincine ortak olun.

Hele Merkez Bankası Başkanlığı yapmış birisi, "doların düşmesi bir fırsat doğurdu, koşun dolar alın" demez mi?

Kimin hesabına konuşuyorsun?

Kimden yanasın?

Yoksa, önceleri milletin safındaydın da Merkez Bankası Başkanı olduğunda evine gelen gazeteciler, kapının önündeki ayakkabıların fotoğrafını çekip, "evine ayakkabısız girilenlerden..." deyince, kendini aşağılanmış hissedip kulvar mı değiştirdin? (...)"