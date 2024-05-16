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Siyaset Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor? TİP'li Erkan Baş'tan 'pes' dedirten Kobani davası değerlendirmesi
Siyaset

Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor? TİP'li Erkan Baş'tan 'pes' dedirten Kobani davası değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 20:42:00 - 2024-05-16 21:01:31
Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor? TİP'li Erkan Baş'tan 'pes' dedirten Kobani davası değerlendirmesi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sincan Cezaevi önünde düzenlediği basın toplantısında terör suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ı savunup, yargıyı hedef aldı.

İnsanları PKK terör örgütünün talimatıyla sokağa çıkmaya çağırıp şiddet ortamına zemin hazırlayan Selahattin Demirtaş ile sırtını terör örgütlerine yasladığını açıklamaktan geri durmayan Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar, terör sevicileri rahatsız etti.

TİP'li Erkan Baş da Demirtaş ve Yüksekdağ'ı savundu.

Yasin Börüleri şehit ederek mi barış sağlayacaktınız?

Aralarında şehit Yasin Börü'nün de olduğu 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör olaylarının sorumlusuna verilen cezayı eleştiren Erkan Baş, "Kobane Kumpas Davası'nda Türkiye'de barışı ortadan kaldırmak için, savaş iklimini yükseltmek için, halkları birbirine düşürmek için siyasetçilerin tutsak edilmesine 'Hayır' demek için buradayız!" dedi.

Gezi tutuklularının da serbest kalması için çağrı yapan TİP'li Baş, şöyle devam etti:

"Can Atalay'ın tahliyesi ve milletvekilliğini yapabilmesi için mücadele ediyoruz. Ancak tüm yurttaşların adalet arayışını hep birlikte yükseltmek için bir araya geldik.
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Bu ülkede adaletin çivisinin çıkmış olmasının temel bir nedeni var ve bu hepimizi ilgilendiriyor: İktidara göre bu adaletsizlikler normal karşılanmalı ki, emekliler 10 bin TL ile hayatını sürdürmek zorunda olduğunu kabul etsin! Bu adaletsizlikler artarak devam etmeli ki, insanlar yoksulluk sınırının, açlık sınırının yarısından daha düşük ücretlerle yaşamayı kabul etsinler!

Bu yüzden Can hapiste, Gezi tutsakları, siyasiler hapiste.

Çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmesi için, evimize ekmek götürebilmek için, yaşamak için bu adaletsizliklere son vermeliyiz, bu gidişata hep birlikte dur demeliyiz!"

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