Bunlar ne zırvalıyor? Fetö'cüler bir ay içinde göreve dönecek

Altılı masanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesinin ardından muhalefet için seçim çalışmaları başladı. Uzun zamandır FETÖ iltisakı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişilerin göreve iade edileceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun vaadi, CHP'li vekiller tarafından da dile getirilmeye başlandı.

"FETÖ'CÜLER 1 AY İÇERİSİNDE İŞLERİNE İADE EDİECEK"

Seçim çalışmaları kapsamında Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart cumartesi günü saat 13.00'te HDP ile görüşeceğinin açıklanmasının ardından FETÖ adımı da geldi. Tv5 ekranlarında bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK ile görevden uzaklaştırılanlar için tüm hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, FETÖ'cülerin 1 ay içerisinde görevlerine iade edileceğini söyledi.

Tanrıkulu "KHK ile ilgili olarak şunu söyleyeyim; CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımızın tüm konuşmalarına atıfla, tümünün haklarının ilk 1 ayda iade edileceği, kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her ortamda söylüyoruz. Bu bir maddelik düzenlemedir aynı zamanda. Onun bütün hazırlıkları yapıldı şu anda." dedi.

Sezgin Tanrıkulu'nun PKK'lı terörist cenazelerine katıldığını da bilmeyen yok.



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