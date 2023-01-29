Bunlar nasıl hakem? Uçan tekme için öyle bir karar çıktı ki...
1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor'un deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendiği maçta yaşanan pozisyon tepkilere neden oldu.
1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi. Bodrumspor'un galibiyet gollerini 21'de penaltıdan Kenan Özer ile 89'da Aminu Umar attı. Adanaspor'un golü ise 61'de Lamin Jallow tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Adanaspor'un puanı 22'de kalırken, Bodrumspor ise puanını 38'e çıkardı.
Tepki çeken durum!
Adanaspor forması giyen Aaron Leya Iseka, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda topu kontrol etmeye çalışırken Bodrumsporlu Süleyman Özdamar'ın yüzüne gelen tekmesi ile yerde kaldı.
Hakem Feridun Daldaş'ın pozisyonu sarı kartla geçiştirmesi ve VAR'ın devreye girmemesi ev sahibi ekibin tepkisine neden oldu.