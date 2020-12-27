Bunlar kendi tarihlerine de vefasız... CHP İnönü mezarlarını bakımsızlığa terketti

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Bir asırdır ‘Mustafa Kemal’ üzerinden siyaset üreten CHP ve solak kesim ‘Kemalizm’ propagandası ile kendi yanlılarına gaz verirken yere göğe sığdıramadıkları isimlere bile vefasızlık yapmaktan geri durmuyor.

İnönü ailesinin mezarı harabeye döndü

Camilerin ahıra çevrildiği, Türkçe ezan rezaletinin sergilendiği tek parti döneminin ‘Milli şefi’ İsmet İnönü’yü öve öve bitiremeyen CHP zihniyeti, İnönü’nün ailesinin mezarını bakımsızlığa terketti.

İsmet İnönü’nün babası Hacı Reşit Bey ve oğlu Ali İzzetin’in Sancaktar Mezarlığı’ndaki kabirlerinin bakımsızlığı ve mermerlerinin içler acısı hali dikkat çekti.

Odatv CHP’yi aklayıp belediyeyi suçladı

Kendi mahallelerinin liderine yaptıkları vefasızlıklarına kılıf uydurmaya çalışan solak kesim belediyeyi suçladı.

Kaçak siteler üzerinden yalan haber üretmeye devam eden karanlık odatv İnönü’nün ailesinin mezarlarının harabe haline gelmesinden dolayı Malatya Belediyesi’ni suçladı.

Ancak haberde kendilerine Mustafa Kemal’in ve İsmet İnönü’nün yolundan gittiklerini savunan CHP’lilerin vefasızlığından ise hiç söz edilmedi. İkiyüzlülükle dolu haber CHP zihniyetinin sadece milletin tarihine değil kendi tarihlerine bile vefasız olduğunu birkez daha gösterdi.