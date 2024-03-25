Bunlar insan olamaz! Oruçlu basketbolcuya karşı büyük terbiyesizlik!

ABD'de, oruç tuttuğu için takım arkadaşları tarafından dalga geçilen bir basketbolcu sosyal medyada gündem oldu.

Müslümanların ibadetlerine ve değerlerine saygısızlık sadece Türkiye'de bir takım çevreler eliyle değil, dış ülkelerde de aynı zihniyetin benzerleriyle devam ediyor.

ABD'de NBA'da oynayan Müslüman basketbolcu oruç tuttuğu için diğer basketbolcular tarafından zorbalığa maruz kaldı. Takım arkadaşları Müslüman basketbolcunun yanında dalga geçercesine su içti.