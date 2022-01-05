Bunlar insan olamaz! İçip içip “soykırım” çağrısı yaptılar

Münübe Yılmaz

Sırbistan’ın Karadağ sınırındaki Priboy beldesinde, rütbeli polis memurlarının yılbaşı kutlaması sırasında söyledikleri bir şarkı, Sırpların ellerine fırsat geçmesi halinde ikinci bir “Srebrenitsa soykırımı”nı gözlerini kırpmadan yapacağı gerçeğini ortaya koydu. Youtube’a yansıyan görüntülere göre, alçak Sırp polisler, yılbaşı kutlaması sırasında “Srebrenitsa soykırımının üç defa daha tekrarlanması” ve Sırbistan’da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan Seniçe ve Yeni Pazar gibi şehirlerde de katliam yapılmasına yönelik iğrenç imalar içeren bir şarkı söyledi. Polislerin, Srebrenitsa soykırımının faillerinden “Sırp kasabı” olarak bilinen Ratko Mladiç’i övücü sözler kullandıkları da belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Boşnaklara sahip çıktı

Söz konusu kepazelik büyük tepkiye sebep olurken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de bir açıklama yapmak zorunda kaldı.Ülkede Boşnakların güvenliğini sağlama konusunda garanti verdiğini ifade eden Vucic, “Hiç kimse, masum insanların öldürülmelerine gönderme yaparak başka halkların mensuplarını tehdit edemez” ifadelerini kullandı.

“Adli ve idari soruşturma başlatılsın”

Sırbistan İslam Birliği ise skandalla ilgili somut adımlar atılması çağrısında bulunarak, soykırım heveslisi polisler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.