Bunlar hem alçak hem de namussuz! Topunuzun canı cehenneme

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı, ABD basınının teröre karşı olan ikiyüzlü tutumunu bir defa daha ortaya çıkardı.

Daha önce New York'un Manhattan bölgesinde düzenlenen ve 8 kişinin öldüğü saldırıya "terör saldırısı" diyen hem New York Times hem de Wall Street Journal, söz konusu İstanbul olunca farklı ifadeler kullandı.

New York Times: Ölümcül bombalama

New York Times, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya "ölümcül bombalama" demekle yetindi. Saldırı ile turizm arasında bağlantı kurulmaya çalışıldı.

Can kayıpları ve yaralanmalardan bahsedilen haberde, "Turizm sektörü koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışırken Türkiye'de yıllardır süren sakinlik parçalandı." ifadesiyle algı çabasına soyunuldu.

Wall Street Journal: Ölümcül patlama

Saldırı için "terör" ifadesini kullanmaktan geri duran Wall Street Journal gazetesi de "Ölümcül patlama" diye yazdı.

New York Times'ta yer alan haberle benzer şekilde saldırıların "Türkiye'nin turizm sektörüne büyük zarar verdiği", "Türk hükümetine meydan okuma olduğu" şeklinde ifadelerle terör saldırısının üzerini örtme çabaları dikkatlerden kaçmadı.

Aynı haberde, "Çok sayıda diplomatik misyonlar patlamanın olduğu bölgede yer alıyor. Patlama, haftanın en yoğun olduğu anlardan birine denk geldi." denildi.

Diğer ülkelerdeki olaylara "terör" dediler

Söz konusu basının, ABD, Fransa, İngiltere ve Belçika'da yaşanan saldırılar için ise doğrudan "terör saldırısı" ifadesini kullandığı görüldü.

İkiz kuleler ve Pentagon'un hedef alındığı saldırıların yanı sıra, Brüksel, Londra ve Paris'teki patlamalar için İstanbul'da yaşananların aksine takınılan tavır göze çarptı.