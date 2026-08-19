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Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı "Hazreti İsa" rüyası "Yok artık" dedirtti

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Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı “Hazreti İsa” rüyası “Yok artık” dedirtti

Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Semra Kuytul'un, eşinin Hz. İsa'yı rüyasında gördüğü iddiası ve Kuytul'un operasyonlara yönelik eleştirileri ise tepki topladı. Semra Kuytul, rüya olayını, "Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan" sözleriyle anlattı.

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Foto - Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı "Hazreti İsa" rüyası "Yok artık" dedirtti

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar pes dedirtti. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

#2
Foto - Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı "Hazreti İsa" rüyası "Yok artık" dedirtti

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un bazı konuşmaları sosyal medyada eleştirildi. Semra Kuytul'un eşi Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü anlatması ise pes dedirtti. Sosyal medyadaki görüntülerde Semra Kuytul, eşinin gördüğünü iddia ettiği rüyayı şu ifadelerle anlattı: "Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor 'onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."

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Foto - Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı "Hazreti İsa" rüyası "Yok artık" dedirtti

Paylaşılan bazı görüntülerde ise Alparslan Kuytul, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine yapılan operasyonunu da eleştirmişti. Kuytul paylaşımında, "Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi. Bir gün bize yapılan zulme rağmen açıklamalarını duymadık. Ben yine de onlara yapılan bu operasyonu şüpheyle karşıladığımı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı "Hazreti İsa" rüyası "Yok artık" dedirtti

Öte yandan, sosyal medyada Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un konuşmalarına vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

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Yorumlar

Erçelik

Tam şaşırmış.

Vatandever

Kusura bakma da, kocan rüyasında görse görse Hz. İsa (AS) ın dublörü Hasan Mezarcı muhteremi görmüştür. Kul hakkına çöktüğü,kişiyi temel haklarından yoksun bıraktığı iddia edilen bir ademe, Hz. İsa olsa olsa şikayetçi olur. İşte o zaman ailecek ve de örgütçe ayıklayın pirincin taşını...
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