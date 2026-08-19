Skandal paylaşımlar tepki çekti! Alparslan Kuytul’un eşinin anlattığı “Hazreti İsa” rüyası “Yok artık” dedirtti
Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Semra Kuytul'un, eşinin Hz. İsa'yı rüyasında gördüğü iddiası ve Kuytul'un operasyonlara yönelik eleştirileri ise tepki topladı. Semra Kuytul, rüya olayını, "Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan" sözleriyle anlattı.