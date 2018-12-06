Bunlar da para için örtünenler

Yıllarca başörtüsüne saldıranlar ve tesettür düşmanlığı yapanlar alacakları üç kuruş para için İslam’ın en kesin kurallarından biri olan örtünme emrini sömürü aracı olarak kullanıyor. Allah’ın emrini uygulamak için başörtüsü takan Müslüman kadınlara ağza alınmayacak hakaret yağdıranlar, başörtüsünü reklam aracı olarak görmekten çekinmiyor. Başörtülü kadınlara ‘öcü’ benzetmesinde bulunarak büyük bir küstahlığa imza atan Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol kapabilmek için tesettüre girdi. Müslümanlara yönelik pervasız tutumuyla bilinen Nevşin Mengü de ‘İnsanın düşünmekten canı yanar mı?’ isimli manipülatif eserinin reklamını yapabilmek için tesettürlü bir fotoğrafını kitap kapağı olarak kullandı. Rol aldığı filmlerde yarı çıplak giyinen Meryem Uzerli, zengin bir Arap işadamının davetlisi olarak gittiği ve adına üretilen kozmetik ürünlerin tanıtımını yaptığı Suudi Arabistan ziyareti öncesinde başörtüsü taktı. 28 Şubat darbesinin sembol isimlerinden olan ve başörtüsü karşıtı tutumuyla bilinen Türkan Saylan da yaşamının son yıllarında yakalandığı bir hastalık neticesinde başını örtmek zorunda kalmıştı.

Kazanç kapısı

Her fırsatta ve ortamda İslam’ın emir ve yasaklarına dil uzatan küstahlar ordusu, Müslümanların değerleri üzerinden rant devşirmeye başladı. İslam’ın farzlarını hayatlarında tatbik eden Müslümanları, ‘istismarcı’ olarak niteleyen eski Türkiye artıkları, dini değerlerimizi kazanç kapısına çevirdi. Daha düne kadar başörtülülere olmadık nitelemelerde bulunan ve İslam düşmanlığını hayatlarının mihenk noktası haline getiren simsarlar, Müslümanların kutsallarını aleni bir şekilde istismar ediyor. Sanatçı kimliğinin ardına saklanarak Müslümanlara yönelik ağır ithamlarda bulunan Serra Yılmaz, İtalya’da bu Cuma vizyona girecek olan “La prima pietra” isimli filmde oynamak için tesettüre girdi. Başörtülü kadınlara yönelik, ‘Öcü’ nitelemesinde bulunan ve tesettürlü kadınlardan korktuğunu söyleyen Yılmaz, filmin her sahnesinde başörtülü ve çarşaflı olarak oynadı.

Kitap reklamı

Aydın Doğan’ın en gözde beslemelerinden olan fakat CNN Türk’ün satılmasından sonra soluğu Birgün isimli paçavrada alan Nevşin Mengü de, dini değerlerimizi istismar etti. İslami değerlere ve Müslümanlara yönelik tahkir edici tutumuyla bilinen Mengü, ‘İnsanın düşünmekten canı yanar mı?’ isimli kitabının reklamını yapmak için başörtüsü taktı. Tesettürlü bir fotoğrafını kitap kapağı olarak kullanan Mengü, ikiyüzlü zihniyetini ve istismarcı kişiliğini gözler önüne serdi.

Ticarete alet etti

Rol aldığı filmlerdeki müstehcen sahneleriyle bilinen ve seküler bir yaşam tarzına sahip olan Meryem Uzerli de tesettür üzerinden rant devşiren isimler arasındaydı. Geçtiğimiz yıl zengin bir işadamının davetlisi olarak Arabistan’a giden ve kendi adına üretilen kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapan Meryem Uzerli başını kapattı. Arabistan’a gitmeden önce tesettüre giren Uzerli’nin başörtülü fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması büyük tepki çekmişti.