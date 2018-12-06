0553 313 94 23

Bunlar da para için örtünenler

Başörtüsü düşmanlığını bir yaşam biçimi haline getiren eski Türkiye artıkları, üç kuruş para için İslam’ın en önemli farzlarından biri olan tesettür emrini, reklam ve sömürü aracı olarak kullanıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:53

Yıllarca başörtüsüne saldıranlar ve tesettür düşmanlığı yapanlar alacakları üç kuruş para için İslam’ın en kesin kurallarından biri olan örtünme emrini sömürü aracı olarak kullanıyor. Allah’ın emrini uygulamak için başörtüsü takan Müslüman kadınlara ağza alınmayacak hakaret yağdıranlar, başörtüsünü reklam aracı olarak görmekten çekinmiyor. Başörtülü kadınlara ‘öcü’ benzetmesinde bulunarak büyük bir küstahlığa imza atan Serra Yılmaz, İtalyan yapımı bir filmde rol kapabilmek için tesettüre girdi. Müslümanlara yönelik pervasız tutumuyla bilinen Nevşin Mengü de ‘İnsanın düşünmekten canı yanar mı?’ isimli manipülatif eserinin reklamını yapabilmek için tesettürlü bir fotoğrafını kitap kapağı olarak kullandı. Rol aldığı filmlerde yarı çıplak giyinen Meryem Uzerli, zengin bir Arap işadamının davetlisi olarak gittiği ve adına üretilen kozmetik ürünlerin tanıtımını yaptığı Suudi Arabistan ziyareti öncesinde başörtüsü taktı. 28 Şubat darbesinin sembol isimlerinden olan ve başörtüsü karşıtı tutumuyla bilinen Türkan Saylan da yaşamının son yıllarında yakalandığı bir hastalık neticesinde başını örtmek zorunda kalmıştı.

Kazanç kapısı

Her fırsatta ve ortamda İslam’ın emir ve yasaklarına dil uzatan küstahlar ordusu, Müslümanların değerleri üzerinden rant devşirmeye başladı. İslam’ın farzlarını hayatlarında tatbik eden Müslümanları, ‘istismarcı’ olarak niteleyen eski Türkiye artıkları, dini değerlerimizi kazanç kapısına çevirdi. Daha düne kadar başörtülülere olmadık nitelemelerde bulunan ve İslam düşmanlığını hayatlarının mihenk noktası haline getiren simsarlar, Müslümanların kutsallarını aleni bir şekilde istismar ediyor. Sanatçı kimliğinin ardına saklanarak Müslümanlara yönelik ağır ithamlarda bulunan Serra Yılmaz, İtalya’da bu Cuma vizyona girecek olan  “La prima pietra” isimli filmde oynamak için tesettüre girdi. Başörtülü kadınlara yönelik, ‘Öcü’ nitelemesinde bulunan ve tesettürlü kadınlardan korktuğunu söyleyen Yılmaz, filmin her sahnesinde başörtülü ve çarşaflı olarak oynadı.

Kitap reklamı

Aydın Doğan’ın en gözde beslemelerinden olan fakat CNN Türk’ün satılmasından sonra soluğu Birgün isimli paçavrada alan Nevşin Mengü de, dini değerlerimizi istismar etti. İslami değerlere ve Müslümanlara yönelik tahkir edici tutumuyla bilinen Mengü, ‘İnsanın düşünmekten canı yanar mı?’ isimli kitabının reklamını yapmak için başörtüsü taktı. Tesettürlü bir fotoğrafını kitap kapağı olarak kullanan Mengü, ikiyüzlü zihniyetini ve istismarcı kişiliğini gözler önüne serdi.

Ticarete alet etti

Rol aldığı filmlerdeki müstehcen sahneleriyle bilinen ve seküler bir yaşam tarzına sahip olan Meryem Uzerli de tesettür üzerinden rant devşiren isimler arasındaydı. Geçtiğimiz yıl zengin bir işadamının davetlisi olarak Arabistan’a giden ve kendi adına üretilen kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapan Meryem Uzerli başını kapattı. Arabistan’a gitmeden önce tesettüre giren Uzerli’nin başörtülü fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması büyük tepki çekmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:53
  1. başörtüsü
  2. tesettür
  3. İslam
  4. Serra Yılmaz
  5. Nevşin Mengü
  6. Meryem Uzerli
  7. Suudi Arabistan
  8. 28 Şubat darbesi
  9. Türkan Saylan
  10. İslam’ın emir ve yasakları
  11. İslam düşmanlığı
  12. La prima pietra
  13. Aydın Doğan
  14. CNN Türk
  15. Birgün
  16. İslami değerler

YORUM YAZ

  • Hulusi Hulusi 20 dk önce
    Hay maşallah benim çarşaflı bacılarıma.:))
  • yavuzyavuz34 dk önce
    oda bişey mi ölünce bide cami avlusuna getirirler
  • KomünistKomünist39 dk önce
    Siz muhafazakar kesimden tanıdıklarınızı bilseniz ağzınız açık kalır
  • ismailismail48 dk önce
    asil basortusuyle daha cekiciler, ama bunlar cirkin olmak istiyor o yuzden aciyor.
  • şenay doğan şenay doğan 50 dk önce
    allah elbette ki tuzak kuranların en hayırlısıdır allaha emanet olun
  • ermancoermanco56 dk önce
    la nunna yaziyor kapakta, yani rahibe roluj almis goca fare..
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber58 dk önce
    EN GÜZEL SERRA OLMUŞ BEN BİR AÇIK RESMİME BİRDE BUNA BAKSAM HİÇ ÖRTÜYÜ ÇIKARMAM :))))))))))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mahkemeden FETÖ'cülere ceza yağdı!
  1. Mahkemeden FETÖ'cülere ceza yağdı!
  2. Altın fiyatları
  3. Gökhan Arslan kimdir nerelidir?
  4. Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir?
  5. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
  6. Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de..
  7. Yaşar Bahçeci kimdir?
  8. Baba Bush Irak katliamıyla anılacak
  9. Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir?
  10. FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi..
  11. 12. İstanbul Bilişim Kongresi
  12. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
  13. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
  14. Anadolu Adliyesi önünde silahla yaralama
  15. Antalyaspor'da Bursaspor maçı..
  16. "Yargıtayın algı operasyonlarına..
  17. Adil Aşırım kimdir nerelidir?
  18. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
  19. "Metropol Güvenliği" paneli
  20. Üniversite öğrencisi eczane..
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
Bush'un cenazesinde gerilim!
Bush'un cenazesinde gerilim!
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek