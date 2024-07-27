Bunlar cehennemin odunları! Yuh size be, yuh

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun konuşmasının ayakta alkışlanmasını utanç verici buldu. Acar, Netanyahu'nun yalanlarını alkışlayan ABD Kongresi'nin insanlık adına kara bir leke olduğunu belirtti. Gazze'de yaşanan katliamları hatırlatan Acar, ABD'nin bu tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Acar, ABD'nin Netanyahu'nun kirli çamaşırlarını yıkadığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"ABD Kongresinde katil ve soykırımcı Netenyahu'yu nasıl ayakta ve avuçları patlarcasına alkışladıklarını gördünüz değil mi?

Her cümlesinde alkış yağmuruna tutulan bu katile kimin cesaret verdiği böylece bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiş oldu.

40 bin masumun katilinin yalanlarını alkışlayan bir ABD kongresi vardı karşımızda ve bu fotoğraf onların insanlığının ölüm töreni gibiydi.

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O fotoğraf, haksızlığa tapanların, zulmü alkışlayanların fotoğrafıydı.

Peki ne yoktu o fotoğrafta?

(Filistin asıllı Rashida Tlaib ve salona gelmeyen birkaç kongre üyesi haricinde) 'çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım' diyen kimse yoktu.

Yazık ki ABD'li politikacılar Gazze'yi cehenneme çeviren bir caninin oyuncağı ve ateşe odun taşıyıcıları olmuşlar. Kullanışlı aptallar!

Konu 40 bin sivilin katli de olsa, bütün gerçekleri göz ardı edip bir soykırımcıyı alkışlayan ABD siyasetinden insanlığı asla hayır gelmeyecek.

Ülkesinde bile istifası istenen bir cani, ABD kongresine geldi ve adeta bir seçim kampanyası şovu yaptı.

Güven ve ABD siyaseti yan yana gelmeyecek iki kutup...

NETENYAHU'NUN KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI YIKAYAN ABD!

Bu bir kinaye değil, gerçek!

İnsan kasabı Netehyahu, valizler dolusu birikmiş kirli çamaşırlarını ABD'ye getiriyor ve Beyazsaray'ın konuk evinde bedavaya yıkatıyormuş. Bu haber Washington Post gazetesinde 2020'de yer almıştı.

Dünya nasıl da ucuz, rüşvetçi, tamahkâr insanların eline kalmış, hayret!

Beyazsaray Netenyahu'nun sadece kirli çamaşırlarını yıkamakla kalsa iyi. Ne yazık ki ABD bu katilin kanlı ellerini de yıkıyor."