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Bundesliga'nın dev kulübü Abdullah Avcı'ya talip oldu

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı'ya talip olduğu iddia edildi.

02 Nisan 2019 Salı 11:35
Bundesliga'nın dev kulübü Abdullah Avcı'ya talip oldu

Wolfsburg, sezon başında 40 milyon euro’luk transfer yatırımının hakkını veremeyen ve elindeki kadroyu çok da iyi kullanamayan, Bruno Labaddia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Abdullah Avcı hamlesi

Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman yönetimin 7 hafta sonra 53 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür edeceği belirtildi. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan BundesLiga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı’nın da olduğu iddia edildi.

Süper Lig’de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı’nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı’nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.

BundesLiga’da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009’daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:35
  1. Abdullah Avcı
  2. Medipol Başakşehir
  3. Bundesliga
  4. Wolsfburg
  5. Almanya

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