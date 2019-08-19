0553 313 94 23

Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

Almanya Merkez Bankası'nın ağustos raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağı belirtilerek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısı yapıldı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın ağustos ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, ticaret ihtilafları ve daha zayıf seyreden küresel ekonomi Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

“Mevcut verilere göre, sanayi üretiminin bu çeyrekte de belirgin bir şekilde daralması bekleniyor.” değerlendirilmesine yer verilen raporda, “Alman inşaat endüstrisindeki canlılığın ise devam etmesi bekleniyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'da üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağına işaret edilen raporda, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, iç ekonomiye yönelik sektörlerin Alman ekonomisinin büyümesini desteklemeye devam edeceğine işaret edilerek, iş gücü piyasasında ekonomide yavaşlamanın işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan 11 Doğu Avrupa ülkesinin (Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan) ekonomik gelişmesine ilişkin değerlendirilmelerin yer aldığı raporda, bu ülkelerin son yıllarda gerçekleştirdikleri güçlü ekonomik büyüme ile AB’nin diğer ülkeleriyle arasındaki gelir farkını gözle görülür şekilde kapattıklarına yer verildi.

Bundesbank raporuna göre, bu ülkelerin Avrupa iç pazarına kolayca erişmesi ve küresel ekonomiye daha fazla uyum sağlamaları kişi başına düşen gelirlerin artmasına sebep oldu. Raporda, bu ülkelerde daha fazla ekonomik gelişme için, kurumların çalışmalarını iyileştirmeyi sürdürmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve hukukun üstünlüğü konusunda daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
  1. Almanya Merkez Bankası
  2. Bundesbank
  3. resesyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    1. Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    2. Sinop’ta otomobil karşı şeride uçtu: 2..
    3. Teröristlere rahat yok! 12 gözaltı
    4. Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
    5. Kayserispor’da Alpay sakatlandı
    6. Zeytin nasıl seçilir? Kaliteli zeytin..
    7. Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı
    8. Erzurum’da terör operasyonu: 12 gözaltı
    9. Doktorun “Benimle kal” dediği kalbi..
    10. Başkan Şahiner görevine başladı
    11. Kadınlar, piknik alanlarını temizledi
    12. HDP’ye özel muamele! Akşener’in..
    13. Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki..
    14. Kartal’da temizlik çalışmaları tam gaz..
    15. Boluspor, 3 yeni transferine imza..
    16. Arkadaşını örnek aldı, tatil için..
    17. Küçükköyspor MMA’da Tiflis’ten altın..
    18. İBB’nin ilgisizliğine vatandaş isyan..
    19. Öğle uykusunun sağlığa faydaları..
    20. Yeni evlenen çift su sorununa böyle..
    21. Fetih Müzesi’nde “Ara Güler Fotoğraf..
    22. Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın..
    23. Geride mutlu fotoğrafları kaldı
    24. Konya’da taşıdıkları oyuncak ayının..
    25. Ceyhan’da cadde ve bulvarlarda..
    26. Mısır tarlasına kenevir ekmişler
    27. Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları..
    28. Akıllı telefon kullanımı obezite..
    29. Brezilya'dan ABD eliyle 'Hizbullah'..
    30. Kaza geçiren AK Parti’li..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!