Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İmamoğlu aday olabilecek mi?

İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Ekrem İmamoğlu’na, siyasi yasak öngören TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti. Karar, İstinaf ve Yargıtay’a taşınacak.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

‘Karar kesinleşirse aday olamıyor’

CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin, “Karar kesinleşirse seçme, seçilme hakkı gidiyor” dedi.

Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin şunları söyledi:

“Bu siyasi bir karar. Bu karar TCK 53 uygulaması var. Siyasi yasaklı hale geliyor. Yani öyle bir karar verilmiş ki 2 yıl 7 ay. Bu durumda milletvekili adayı, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı adayı olamıyor. 53’e göre ne belirleniyor, verilen ceza miktarınca memnu haklardan yasaklı oluyor. Seçme, seçilme hakkından, aday olabilme hakkından, hesap edin, büyükşehir belediye başkanı seçimleri ne zaman olacak? 2024’te, onu bile kapsıyor. Bu sarayın yargısı. Bu kadar da olmaz.”

Bülbül bundan sonraki sürece ilişkin de, “İstinafa gidiyor. İstinaftan sonra Yargıtay’a gidiyor. Karar kesinleşirse seçme, seçilme hakkı gidiyor. Belediye başkanlığı düşüyor. Milletvekili olamıyor. Aday olamıyor” dedi.

‘YASAK İNFAZ KADAR’

Kararla ilgili Milliyet’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi, ceza avukatı Naim Karakaya süreçlerle ilgili şunları söyledi: “Karar öncelikle İstinaf Mahkemesi’ne gidecektir. Eğer hüküm İstinaf’ta kesinleşirse siyasi yasak infazla birlikte uygulamaya konulacak. İstinaf tarafından bozulursa, lehe veya aleyhte olması farketmeksizin dosya Yargıtay’a gider. Hüküm kesinleştiği an infaz aşamasına geçilir ve siyasi yasak başlar. Siyasi yasak süresi cezanın infazı kadar olacaktır. İstinaf süreci ise dairelerin iş yükü ile alakalı bir durumdur.”