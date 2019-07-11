Bundan sonra soğan doğrarken gözleriniz yaşarmayacak!

Yapılan bilimsel çalışmalar soğanların; mikroplar ve böceklere karşı biyokimyasal savunma mekanizmasını harekete geçirerek enzimler salgıladığını kanıtlamıştır. Söz konusu bu enzimler soğandaki sülfidleri parçalayarak sülfür oksite dönüştürüyor. Soğan soyulmaya başlandığında içerisindeki sülfür oksit kısa sürede uçucu bir hal alıyor. İşte, bu sebeple soğanlar göz yaşarmalarına yol açıyor. Soğanlar göz yakıyor olsa da yemeklerimizin olmazsa olmaz malzemelerindendir. Soğan doğrarken göz yaşlarına boğulsak bile bu şifa deposu gıdayı sofralarımızdan eksik etmeyiz. Peki, soğan doğrarken gözyaşlarına boğulma ihtimalini en aza indirmemiz mümkün mü?

İşte, soğan doğrarken göz yaşarmalarının önüne geçmenin en pratik yolları!

Soğanın kabuklarını akan soğuk suyun yıkayabilirsiniz. Böylelikle enzimlerin daha azına maruz kalırsınız.

Soğanları keskin bir bıçakla keserseniz. Söz konusu enzimin hızlıca havaya karışmasını engellemiş olursunuz.

Soğanları kullanmadan en az 2 saat önce derin dondurucuya atın. Bu sayede enzimler yayılmayacaktır.

Soğanları soyarken en son kök kısmını soyarsanız gözleriniz daha az yanacaktır.

Soğan soymaya başlamadan önce yanınızda bir kibrit ya da mumu yakın. Ateş, gözlerinizi yakan bileşiklerin yayılmasını engelleyecektir.