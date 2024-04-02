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Gündem Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!
Gündem

Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 21:58:00 - 2024-04-02 22:03:10
Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!

Terör örgütüne yardım ve yataklıktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdullah Zeydan sokakları karıştırmaya çalışırken, Zeydan’ın terörist başının doğum gününü de açık açık kutladığı ortaya çıktı.

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup, seçimi kazanan DEM'li Zeydan'ın başkanlığa yeterli olmadığı mahkeme kararıyla sabitlendi.

Abdullah Zeydan hakkındaki Yargıtay'ın "memnu hakları" kararı, savcılığın başvurusu üzerine başlatılan incelemeyle 29 Mart gününde iptal edildi.

YSK, Van Belediye Başkanlığı mazbatasının sandıktan ikinci çıkan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar kıldı.

Teröristbaşının doğum gününü kutlamış!

2015 seçiminden sonra şerefli Türk ordusunu, "PKK sizi tükürüğüyle boğar." diye tehdit eden DEM'li terör savunucusu Abdullah Zeydan'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü de açık açık kutladığı ortaya çıktı.

Zeydan'ın skandal sosyal medya paylaşımı şöyle:
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