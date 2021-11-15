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Sağlık Bunamaya karşı adım Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi
Sağlık

Bunamaya karşı adım Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:36:00 -
Bunamaya karşı adım Hastalığı önleyebilen aşı geliştirildi

Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Halk arasında bu rahatsızlık bunama olarak da adlandırılabilir. 

İngiltere’de yer alan Leicester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, demans (bunama) hastalığının ilerlemesini durdurabilecek, önleyebilecek bir tedavi geliştirdiklerini duyurdu.

Bilim insanları demans hastalığının, amiloid beta adı ve doğal olarak oluşan proteinlerin beyinde plaklar oluşturmasıyla meydana geldiğini açıkladı. Araştırmacılar, kısaltılmış toksik amiloid beta formuna bağlanan ve moleküllerin plaklar oluşturmak üzere bir araya gelmesini önleyen TAP01-04 adlı bir antikor tanımladı.

Bu antikor, umut verici yeni tedavinin temelini oluşturuyor. Alzheimer hastalığı olan fareler üzerinde yapılan denemeler, antikorun, daha az plak oluştuğu için beyin hücrelerinin işlevini geri kazanmaya yardımcı olduğunu ve hafızayı iyileştirdiğini buldu.

Bununla birlikte çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, vücudu TAP01-04 antikorları üretmesi için tetikleyen ve yıl gibi kısa bir sürede demans riski yüksek insanlara sunulabilecek bir aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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