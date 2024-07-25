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Gündem Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor
Gündem

Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-25 08:59:00 -
Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor

İzmir ile Tel Aviv'i 'kardeş kent' gören protokol hala devam etmekte HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tel Aviv Belediyesini "kardeş kent" gören protokolü ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Kaynak: İzmir ile Tel Aviv'i 'kardeş kent' gören protokol hala devam etmekte

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tel Aviv Belediyesini "kardeş kent" gören protokolü olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak cevaplaması için TBMM'ye 3 maddelik soru önergesi verdi.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist terör şebekesi 1948 yılından beri Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmektedir. 7 Ekim’den bu yana bu saldırılar katliam boyutuna vardı. Bütün dünya israil terörüne yönelik eylemselliğini, boykot ve yürüyüşlerle Filistin halkına olan desteğini ilan etmişken İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tel Aviv Belediyesini 'kardeş kent' gören protokolü maalesef hala devam etmektedir.

7 Ekim’den sonra İsrail belediyeleri ile protokolü olan bazı belediyelerimiz bu protokolleri iptal etmiştir.

İzmir belediyesinin kardeş kent belediyesi protokolünü sürdürmesi hem Türkiye halkına hem de kardeş Filistin halkına yapılabilecek en büyük saygısızlıktır.
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Bu bağlamda;

1- İzmir belediyesinin Siyonist rejimin Tel Aviv belediyesi ile imzaladığı 'kardeş kent' protokolünün iptali için bakanlık bir girişimde bulunacak mı?

2- Türkiye’de Siyonist rejim belediyelerini kardeş belediye ilan eden başka belediyelerimiz var mıdır?

3- Bu belediyeler hakkında işlem başlatılıp, protokollerin iptali sağlanacak mıdır?" 

 

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Yorumlar

auyar

1- İzmir belediyesinin Siyonist rejimin Tel Aviv belediyesi ile imzaladığı 'kardeş kent' protokolünün iptali için bakanlık bir girişimde bulunacak mı? 2- Türkiye’de Siyonist rejim belediyelerini kardeş belediye ilan eden başka belediyelerimiz var mıdır? 3- Bu belediyeler hakkında işlem başlatılıp, protokollerin iptali sağlanacak mıdır?"

auyar

BİRİ SİYONİST BİZDEKİ BELEDİYE İSE İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞNANI DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DPOSTUMDUR. EYYYYYYY SÖZDE MÜSLÜMANLAR SENİN OYUN İLE KAFİRLERİ İLE DOSTLUK KURUYOR DOSTLUK KURDUĞU KAFİRLERDE MÜSLÜMANLARI KATLEDİYOR ONLARA OY VERDİN İSE SENDE KAFİRSİN SENDA DİNSİZ KAFİRİN UŞAĞISIN
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