Buna şerefsizlik denmez de ne denir? İzmir ile Telaviv ‘Kardeş kent’ protokolü hala devam ediyor

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tel Aviv Belediyesini "kardeş kent" gören protokolü olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak cevaplaması için TBMM'ye 3 maddelik soru önergesi verdi.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Siyonist terör şebekesi 1948 yılından beri Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmektedir. 7 Ekim’den bu yana bu saldırılar katliam boyutuna vardı. Bütün dünya israil terörüne yönelik eylemselliğini, boykot ve yürüyüşlerle Filistin halkına olan desteğini ilan etmişken İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tel Aviv Belediyesini 'kardeş kent' gören protokolü maalesef hala devam etmektedir.

7 Ekim’den sonra İsrail belediyeleri ile protokolü olan bazı belediyelerimiz bu protokolleri iptal etmiştir.

İzmir belediyesinin kardeş kent belediyesi protokolünü sürdürmesi hem Türkiye halkına hem de kardeş Filistin halkına yapılabilecek en büyük saygısızlıktır.

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Bu bağlamda;

1- İzmir belediyesinin Siyonist rejimin Tel Aviv belediyesi ile imzaladığı 'kardeş kent' protokolünün iptali için bakanlık bir girişimde bulunacak mı?

2- Türkiye’de Siyonist rejim belediyelerini kardeş belediye ilan eden başka belediyelerimiz var mıdır?

3- Bu belediyeler hakkında işlem başlatılıp, protokollerin iptali sağlanacak mıdır?"