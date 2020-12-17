Buna ne diyecekler? İP'e olay soru
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, İP'e çarpıcı bir soru yöneltti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Özalan, "İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 'Kolay aday olduğunu düşündükleri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar' dedi." ifadelerini kullandı.
Özalan, ittifak ortağı İP'in Kılıçdaroğlu'na "Aday olma, seçimi kolayca kaybedersin" mesajı verdiğini belirterek şu soruyu soru:
"Kolay adaysa neden ittifakınızın lideri?"
İşte Özalan'ın o tweeti: