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Siyaset Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!
Siyaset

Buna, İP ne diyecek? Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den skandal görüntüler!

LGBT'lilere verdiği destekle gündeme gelen İP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, New York'ta eşcinsellerle katıldığı sözde 'onur' yürüyüşündeki görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından vatandaşlar, "Buna İP ne diyecek" tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:55:00 -

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İP'in hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, eşcinsellerle ilgili videosuyla gündeme geldi.

Bahadır Erdem'in eşcinsellere destek verdiği yürüyüşüne dair anlar, sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.

LGBT yürüşündeki görüntüleri gündeme geldi

3 kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının Haziran ayında New York'a giden Bahadır Erdem, LGBT sözde 'onur' yürüyüşüne katılmıştı.

"Daha durun hiçbir şey görmediniz"

Ortaya çıkan videoda Erdem'in, "Daha durun daha hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey başlamadı. Kilise bütün rahipleriyle birlikte pride kutluyor. Bütün New York, bugünü büyük bir an olarak kutluyor. Buraya gelen insanlar geymiş, vesaireymiş, LGBT'ymiş, heteroseksüelmiş öyle bir ayrım yok. Bügünü müthiş bir insanlık günü olarak kutluyorlar." açıklamaları yer alıyor.

 

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