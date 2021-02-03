Buna fırsat verilmemeli! Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protesto gösterileri tüm Türkiye geneline yayılmak isteniyor. Marjinal gruplar ve LGBT topluluklarının düzenlediği eylemler halk nezdinde karşılık bulmazken, polisle karşı karşıya gelen eylemciler tiyatro sergilemeye devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 16 bin öğrenciden sadece birkaç yüz tanesi eylemlere destek verirken, başını CHP'lilerin çektiği muhalif siyasetçiler de gösterileri Gezi Parkı eylemlerine dönüştürmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Boğaziçi provokasyonları da masaya yatırıldı.

Eylemleri değerlendiren Karahasanoğlu, "Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar. Buna devlet fırsat vermemeli" diyerek önemli uyarılarda bulundu.