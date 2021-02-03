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Gündem Buna fırsat verilmemeli! Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar
Gündem

Buna fırsat verilmemeli! Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde 16 bin öğrenci olduğunu ancak eylemlere katılanların 150-200 kişi civarında olduğunu belirten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar. Buna devlet fırsat vermemeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:03:00 -

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protesto gösterileri tüm Türkiye geneline yayılmak isteniyor. Marjinal gruplar ve LGBT topluluklarının düzenlediği eylemler halk nezdinde karşılık bulmazken, polisle karşı karşıya gelen eylemciler tiyatro sergilemeye devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 16 bin öğrenciden sadece birkaç yüz tanesi eylemlere destek verirken, başını CHP'lilerin çektiği muhalif siyasetçiler de gösterileri Gezi Parkı eylemlerine dönüştürmek için ellerinden geleni ardına koymuyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Boğaziçi provokasyonları da masaya yatırıldı.

Eylemleri değerlendiren Karahasanoğlu, "Gezi isyanının bir benzerinin kıvılcımını çakmak istiyorlar. Buna devlet fırsat vermemeli" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

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