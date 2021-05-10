Bulut tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü bulut tatlısı tarifi
Bulut tatlısı için gerekli malzemeler | Bayram için lezzetli ve farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız; bulut tatlısını deneyebilirsiniz. Peki, bulut tatlısı nasıl yapılıyor? Bulut tatlısı için hangi malzemeler gerekli
Bayramda baklava hazırlamak istemiyorsanız; dillerinizi şenlendirecek bulut tatlısından hazırlayabilirsiniz. Peki, bulut tatlısı için hangi malzemeler gerekli?
Tam ölçülü bulut tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 1 kutu krema (200 ml)
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Şerbet için:
- 2 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
Bulut tatlısı nasıl yapılır?
Bulut tatlısını hazırlamak için öncelikle şerbetini hazırlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri ocağa alın kaynamaya bırakın.
Şerbet ağırlaştığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Bir yoğuma kapının içine un, krema ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.
Bir kaseye yağ koyun. Elinizi hafifçe yağlayarak hamurdan parçalar koparım şekil verin.
Tatlıyı yağladığınız tepsiye yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında tatlı kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız tatlıyı 1-2 dakika dinlendirin.
Ardından şerbeti tatlının üzerine gezdirin.
Tatlı şerbeti çektikten sonra üzerlerini Antep fıstığı serperek ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.